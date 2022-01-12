Стало известно, когда возобновит работу Шымбулак

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На официальном сайте горного курорта Шымбулак появилось сообщение, где говорится, с какого дня он возобновляет свою работу.

Работа курорта, согласно сообщению на сайте, возобновляется с 13 января.

Подчеркивается, что ночные катания на Шымбулаке временно отменены. Информацию об их возобновлении пообещали сообщить позже. Тем не менее, как говорится в сообщении, все сервисы курорта работают в штатном режиме.

Также на сайте опубликован режим работы канатных дорог:

"Медеу-Шымбулак" - 08:30-18:00;

Подъемник "Комби-1" - 09:00-17:00;

Подъемник "Комби-2" - 09:00-16:30.

Ранее стало известно, когда возобновит работу аэропорт Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950810-stalo-izvestno-kogda-vozobnovit-rabotu-shymbulak/