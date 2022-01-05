Комендант Мангистауской области выступил с видеообращением

Жанарбек Бактыбаев. Кадр из видео: Lada.kz

Начальник департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев записал видеообращение, передает Lada.kz.

Президент Казахстана назначил комендантом Мангистауской области начальника департамента полиции региона Жанарбека Бактыбаева. Он выступил с видеообращением.

"В нашей области введено чрезвычайное положение, у которого особый правовой режим. Его целью является обеспечение надлежащей общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан. При ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера применяется ряд временных ограничений. Прошу жителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям - это делается в целях обеспечения безопасности", - обратился Жанарбек Бактыбаев.

Напомним, 4 января недовольство ценами на сжиженный газ вылилось в беспорядки в Мангистауской области. В регионе ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949847-komendant-mangistauskoy-oblasti-vystupil-s-videoobrascheniem/