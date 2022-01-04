Павлодарку обязали выплатить деньги "любовнице" мужа

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Пенсионерка, найдя в телефоне супруга переписку с женщиной, пришла в ярость. Со злости стала писать "сопернице" SMS, не стесняясь в выражениях. "Любовница" сначала терпела, а потом решила подать в суд, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Как стало известно из приговора суда, в ярость 64-летняя павлодарка пришла от того, что другая женщина якобы настойчиво добивалась расположения ее мужа, и начала оскорблять "соперницу".

"Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала, что в сотовом телефоне супруга она увидела переписку с потерпевшей. Из нее она узнала, что муж и эта женщина встречаются долгие годы, последняя даже приходится второй женой.

Она выяснила, что потерпевшая добивается ее супруга, хочет увести его из семьи. Даже при встрече с ней сообщила, что была второй женой. Эти обстоятельства привели подсудимую к гневу, она не могла поступить по-другому", - говорится в приговоре Павлодарского городского суда №2.

Именно эти обстоятельства и сподвигли пенсионерку писать оскорбительные сообщения. Потерпевшая же в суде пояснила, что этим павлодарка не ограничивалась.

В апреле 2021 года пришла к ней на работу и закатила скандал на почве ревности. За это на нее даже составили административный протокол.

Правда, в материалах дела не указывается, действительно ли имелась связь между потерпевшей и супругом подсудимой.

В суде "любовница" потребовала с обидчицы 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично.

Павлодарку обязали выплатить штраф почти в 60 тысяч тенге, моральный ущерб в 100 тысяч тенге и столько же за услуги адвоката "второй жены" своего мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949723-pavlodarku-obyazali-vyplatit-dengi-lyubovnitse-muzha/