26-летняя девушка пропала в Кокшетау

Аида Таутекова. Фото: ДП Акмолинской области

3 января в дежурную часть управления полиции Кокшетау обратилась женщина и попросила оказать содействие в поиске 26-летней племянницы Аиды Таутековой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Жительница Кокшетау рассказала, что ее племянница 3 января в 15.00 часов вышла из дома и не вернулась.

Приметы девушки: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы коричневые, длинные.

Была одета в черную пихору, черные ботинки, серую шапку с шарфом. При себе у нее имелись черная кожаная сумка и мобильный телефон.

Сейчас полицейские проверяют места массового скопления людей, территории торговых домов, рынков, а также гостиницы и заброшенные строения.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по телефонам: 8 (7162) 29-93-72, 8 707 255 59 35 или 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949721-26-letnyaya-devushka-propala-v-kokshetau/