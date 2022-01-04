Снежного барса сняли на видео недалеко от села в Алматинской области

Фото: Минэкологии РК

3 января в 12.00 часов дня жители села Кербулак Алматинской области Амирхан Агамбаев, Саят Актай и Бекдаулет Женисулы вблизи населенного пункта в степи обнаружили снежного барса, который не убегал и не пытался скрыться. Хищника сняли на камеру, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Об обнаружении редкого животного жители сообщили в природоохранные органы. На место выехали инспекторы природного парка "Алтын-Эмель" и "Охотзоопрома".

Фото: Минэкологии РК

После чего млекопитающего обездвижили и перевезли на территорию заповедной зоны, где выпустили в привычное для него место обитания, предварительно установив спутниковый ошейник.

Фото: Минэкологии РК

Отмечается, что это третий ошейник, надетый на снежных барсов в "Алтын-Эмеле".

По данным, полученным с помощью фотоловушек, на территории парка обитают около 10 особей этих крупных хищников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949716-snezhnogo-barsa-snyali-na-video-nedaleko-ot-sela-v-almatinskoy-oblasti/