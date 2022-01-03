Морозы до 30 градусов пообещали синоптики казахстанцам

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - с 4 по 6 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По словам метеорологов, с 4 января на погоду на большей части страны будет оказывать влияние серия "ныряющих" циклонов с большими запасами тепла и влаги. Эти циклоны принесут с собой осадки, преимущественно снег, сильный ветер с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха.

Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон. Он вызовет прекращение осадков и значительное похолодание сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны. На северо-западе, севере, центре страны столбики термометров ночью опустятся до 20 - 25, местами 30 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949675-morozy-do-30-gradusov-poobeschali-sinoptiki-kazahstantsam/