Метель, снег и гололед: казахстанцев предупредили о надвигающейся непогоде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Снег, метель, туман, гололед и порывистый ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в понедельник, 3 января, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет". В связи с этим в 11 областях синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным метеоцентра, 3 января на большей части Мангистауской области выпадут осадки, преимущественно снег. Ночью и днем на большей части региона ожидается гололед, местами туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской областях ожидается туман, гололед. Местами ветер порывами до 15-20 м/с.

3 января в Атырауской и Костанайской областях синоптики прогнозируют низовую метель, гололед, местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере порывы 15-20 м/с.

Низовая метель также ожидается завтра и в Актюбинской области.

Ночью 3 января на севере Туркестанской области в метеоцентре обещают туман.

В Западно-Казахстанской области также возможны гололед, низовая метель и сильный ветер.

Днем 3 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, преимущественно снег. На западе, севере области ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949635-metel-sneg-i-gololed-kazahstantsev-predupredili-o-nadvigayuscheysya-nepogode/