91-летняя пенсионерка с потерей памяти едва не замерзла насмерть ночью в Петропавловске

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28 декабря в соцсетях появилась запись о том, как житель Петропавловска подобрал на дороге ночью одинокую и сильно замерзшую пенсионерку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В публикации говорилось, что пожилая женщина не смогла вспомнить адрес своего проживания, поэтому нашедший ее таксист вызвал стражей порядка.

"Мы переживаем за нее, хотелось бы знать, нашлись ли родственники бабушки", - говорилось в посте.

Пресс-служба УП города Петропавловск позже опубликовала ответ на этот пост.

В ведомстве рассказали, что по прибытии на место вызова они все же смогли выяснить паспортные денные и адрес проживания 91-летней пенсионерки, после чего благополучно проводили ее до квартиры.

Отмечается, что женщина живет одна и страдает потерей памяти. Правоохранители приняли это во внимание и сообщили о ней в участковый пункт полиции.

В итоге пожилую женщину взял на заметку участковый инспектор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949616-91-letnyaya-pensionerka-s-poterey-pamyati-edva-ne-zamerzla-nasmert-nochyu-v-petropavlovske/