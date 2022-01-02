Фейки про графен оказались самыми популярными в ушедшем году

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В минувшем году противники вакцинации распространяли множество разнообразных фейков, однако самым популярным видом дезинформации о вакцинах стали сообщения, связанные с графеном.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, авторы фейков "находили" графен и его производные в медицинских масках, в различных вакцинах от КВИ и в ПЦР-тестах на коронавирус.

В некоторых фейках графен также "распыляли" с неба и "добавляли" в водопроводную воду, а также не раз снимали в качестве "доказательства" на видео, однако у разных авторов это вещество всегда выглядело по-разному.

Фактчекеры вновь пояснили, что на самом деле графен - это суперсовременный материал, который состоит из атомов углерода, собранных в "сетку" из шестигранных сочленений.

Толщина такой сетки составляет всего один атом.

Одним из популярнейших соединений у антиваксеров в минувшем году был оксид графена. Он представляет собой соединения графена с кислородсодержащими функциональными группами или молекулами.

Сфера применения этих материалов чрезвычайно широка, однако до сих пор массово их не используют. Проблема заключается в сложности производства и дороговизне вещества: один грамм оксида графена, к примеру, сейчас продается от 75 (32,6 тыс. тенге) до 450 (195,7 тыс. тенге) долларов США.

Пользователи Интернета, в свою очередь, приписывали графену ряд зловещих свойств, для наличия которых нет и не было никаких оснований.

К примеру, в некоторых постах утверждали, что он вызывает тромбоз, является токсичным и даже способен контролировать разум и подавлять страхи. Ни в одном из этих случаев неопровержимых доказательств найдено не было.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949603-kakie-feyki-byli-samymi-populyarnymi-v-ushedshem-godu/