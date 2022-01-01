Пропавшего 9 лет назад парня нашли полицейские в Туркестанской области (видео)

Найденный мужчина встретился с братом. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Пропавшего 9 лет назад молодого человека вернули домой стражи порядка Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве отметили, что сотрудники криминальной полиции также занимаются поиском пропавших без вести людей.

В 2012 году в отдел полиции Тулькубасского района обратилось руководство детдома Арыси. Обратившиеся сообщили, что из летнего лагеря без вести пропал 15-летний воспитанник.

Полицейские зарегистрировали данный факт и приступили к поискам несовершеннолетнего, однако поисковые мероприятия не увенчались успехом.

Пропавшего удалось найти спустя 9 лет.

Стражи порядка установили, что пропавший много лет находится в Келесском районе. Там он пас овец. Найденного парня, которому уже 24 года, стражи порядка доставили в отдел полиции, где с ним побеседовали психологи.

Полицейские выяснили, что в 2012 году парень ушел добровольно, потому что хотел жить, как взрослый.

Стражи порядка также нашли родственников пропавшего молодого человека. Также они связались с воспитателем детского дома, которая обратилась тогда в органы правопорядка.

Брат молодого человека и воспитатели детского дома выразили огромную благодарность полицейским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949582-propavshego-9-let-nazad-parnya-nashli-politseyskie-v-turkestanskoy-oblasti-video/