Снег и сильный ветер до 23 м/с: какой будет погода в Казахстане в первые дни нового года

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в стране на грядущие три дня - с 1 по 3 января 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали эксперты, в указанный период к западу Казахстана сместится Северо-западный циклон из районов Белого моря, который вызовет выпадение снега.

В дальнейшем он продолжит двигаться на восток, распространяя нестабильную погоду на остальные регионы страны. При этом в Алматинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях сохранится погода без осадков.

Также метеорологи предупредили об усилении ветра по всей стране до 15-23 м/с. В западных и южных регионах может быть гололед, в северных и центральных регионах – метель.

Несмотря на это, в целом по республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха и ослабление морозов.

По прогнозам синоптиков, 3 января в северной половине страны температура воздуха составит 10-18 градусов мороза ночью и 3-8 градусов мороза днем.

В южной половине Казахстана столбики термометров достигнут отметки от 0 до 5 градусов тепла ночью, местами может быть от 0 до 10 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 3 до 13 градусов тепла.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", в первый день нового года в Алматы ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 3-5 градусов, ночью похолодает до 0 - минус 2 градусов тепла.

В Нур-Султане 1 января осадков также не будет. Днем температура воздуха составит минус 14-16 градусов, ночью - минус 20-22 градуса.

На территории Шымкента завтра синоптики обещают снег с дождем. Днем столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов, ночью - минус 1 - плюс 1 градус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949478-sneg-i-silnyy-veter-do-23-ms-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-pervye-dni-novogo-goda/