Медведи в Уральске "предсказали" долгую и холодную зиму

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Временное пробуждение медведицы из зимней спячки в зоопарке Уральска попало на видео. Работники зоопарка отмечают, что в этом году медведи ушли в спячку раньше обычного.

Как пишет "Уральская неделя", медведица по имени Дарья живет в уральском зоопарке с 2002 года, сейчас ей 19 лет. Позже там появился медведь по имени Устин, а в 2006 году у пары родился медвежонок, которого назвали Катей.

На видео попал момент, когда медведица Дарья ненадолго пробудилась из зимней спички, чтобы подкрепиться. Для такого случая работники всегда готовят ей дополнительную еду.

Представители зоопарка отметили, что в этом году животные впали в зимнюю спячку раньше, чем обычно.

Это, по их словам, является своего рода "предсказанием", которое означает, что зима будет долгой и холодной.

Также в зоопарке рассказали, что обычно медведи с начала осени начинают активно есть, чтобы накопить запас внутреннего жира перед спячкой. В это время сотрудники станции добавляют им в рацион витамины, дают побольше мяса, разнообразных каш.

Для зимовки медведям в зоопарке ставят утепленные домики и делают подстилки из соломы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949456-medvedi-v-uralske-predskazali-dolguyu-i-holodnuyu-zimu/