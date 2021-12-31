СМИ: Россия хочет отказаться от аренды 16 объектов Байконура

Иллюстративное фото: roscosmos.ru/Минобороны РФ

Россия собирается вывести из аренды 16 объектов на космодроме Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник на космодроме.

"Российская сторона подготовила список объектов космодрома, бесперспективных с точки зрения дальнейшего использования, туда вошли 16 объектов, которые сейчас арендуются РФ", - цитирует издание источник.

Отмечается, что в перечень входит не только недвижимость. Кроме того, часть имущества имеет остаточную стоимость. Сейчас над вопросом снятия объектов с учета российских предприятий и передачей их Казахстану работает спецкомиссия.

О планах отказаться от некоторых объектов на космодроме Байконур ранее заявлял и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он объяснял, что часть объектов Россия давно не использует, поэтому "отвечать за них бессмысленно, их надо утилизировать".

Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в договор аренды космодрома в этом году, Байконур передан в аренду России до 2050 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949442-smi-rossiya-hochet-otkazatsya-ot-arendy-16-obektov-baykonura/