Казахстанцев предупредили о тумане и сильном морозе 31 декабря

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Туман и понижение температуры ожидают казахстанцев в последний день уходящего года. В ряде регионов синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Так, по информации синоптиков, завтра в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской и Мангистауской областях местами ожидается туман. В связи с этим в регионах объявлено штормовое предупреждение.

31 декабря туман также накроет и Кызылординскую область. В регионе ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, 31 декабря на севере, юге Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман и ветер, местами порывами до 15-20 м/с. В регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 21-26, на северо-востоке области - до 33 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949418-kazahstantsev-predupredili-o-tumane-i-silnom-moroze-31-dekabrya/