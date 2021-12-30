"Получаю в месяц 700 тысяч тенге": таксист из Шымкента рассказал о работе

Таксист из Шымкента рассказал, сколько зарабатывает в месяц. Мужчина отметил, что эта работа требует много времени и сил, но зато с ее помощью он начал строить собственный дом, передает Otyrar.kz.
По словам жителя Шымкента, из-за карантина он попал под сокращение. Ему пришлось продать свой Lexus, купить автомобиль подешевле и начать таксовать.
"Часть денег от продажи машины я вложил в ипотеку, всегда мечтал построить дом. Когда только начал работать в службе такси, то поначалу уставал. Просыпался в 5 утра и работал до ночи, жена беспокоилась за меня, мы начали часто ругаться", - признался мужчина.
Но уже как год ситуация исправилась, он выстроил собственный график.
"Получаю в месяц примерно 700 тысяч тенге. Такие деньги почти никогда не зарабатывал, а теперь каждый месяц. Получается откладывать на дом, жене цветы и подарки дарю. Хорошо, что так сложилось", - говорит таксист.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949399-poluchayu-v-mesyats-700-tysyach-tenge-taksist-iz-shymkenta-rasskazal-o-rabote/