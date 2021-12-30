"Получаю в месяц 700 тысяч тенге": таксист из Шымкента рассказал о работе

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Таксист из Шымкента рассказал, сколько зарабатывает в месяц. Мужчина отметил, что эта работа требует много времени и сил, но зато с ее помощью он начал строить собственный дом, передает Otyrar.kz.

По словам жителя Шымкента, из-за каран­тина он попал под сок­ращение. Ему пришлось пр­одать свой Lexus, ку­пить автомобиль подешевле и начать таксовать.

"Часть денег от прода­жи машины я вложил в ипотеку, всегда меч­тал построить дом. Когда только начал ра­ботать в службе такс­и, то поначалу уста­вал. Просыпался в 5 утра и работал до но­чи, жена беспокоилась за меня, мы начали часто ругаться", - признался мужчина.

Но уже как год ситуация исправилась, он выстроил собственный график.

"Получаю в мес­яц примерно 700 тысяч тенге. Такие деньги почти никогда не зарабатывал, а теперь каждый месяц. Пол­учается откладывать на дом, жене цветы и подарки дарю. Хор­ошо, что так сложило­сь", - говорит таксист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949399-poluchayu-v-mesyats-700-tysyach-tenge-taksist-iz-shymkenta-rasskazal-o-rabote/