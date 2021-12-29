В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей шести регионов республики, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

Так, 30 декабря на севере и в центре Атырауской области ожидается низовая метель, туман и гололед. В Атырау завтра также будет туман и гололед.

На севере Актюбинской области 30 декабря прогнозируется туман и ветер с порывами до 18 м/с.

Завтра в центре Кызылординской области и в Кызылорде сохранится туман. Также ожидается ветер до 15-20 м/с.

30 декабря на северо-востоке Западно-Казахстанской области синоптики обещают туман и порывистый ветер до 15-20 м/с. Завтра ночью и утром в Уральске ожидается туман.

Завтра на западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области будет туман и ветер до 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром 30 декабря возможен туман.

30 декабря на юге Карагандинской области синоптики обещают туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949179-v-shesti-oblastyah-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/