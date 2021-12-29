Где в Казахстане находится самое большое село по численности населения

Бейнеу. Фото: instagram.com/akimat_mangystau/

Бейнеу лидирует по численности сельского населения в Казахстане. Об этом сообщается на официальной странице акимата Мангистауской области в Instagram.

Село Бейнеу было основано в 1916 году. С 1973 года населенный пункт является центром Бейнеуского района. Численность населения на сегодняшний день составляет 56 348 человек.

Многие жители работают в бюджетной сфере и железнодорожной отрасли. Также занимаются малым предпринимательством и животноводством, трудятся на промышленных предприятиях, в нефтяной и газовой отраслях, на ракушечных карьерах.

Бейнеу. Фото: instagram.com/akimat_mangystau/

"Численность населения нашего села с каждым годом увеличивается. В настоящее время в селе работают 11 школ, 10 ясли-садов, 2 колледжа и больницы", - отметил аким Бейнеу Расул Тайшыбаев.

Он добавил, что ежегодно проводятся работы по улучшению социально-экономического положения населенного пункта, в частности, проводят освещение, благоустраивают территорию, асфальтируют дороги и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949149-gde-v-kazahstane-nahoditsya-samoe-bolshoe-selo-po-chislennosti-naseleniya/