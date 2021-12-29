35-градусные морозы, снег и ветер: какой будет погода на Новый год в Казахстане

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Синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ожидать казахстанцам на новогодние праздники, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Влияние на большую часть Казахстана с 30 декабря по 1 января будет оказывать обширный антициклон из районов Черного моря.

По этой причине ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, центре и востоке страны.

30 декабря в Восточно-Казахстанской области снег, ночью на северо-востоке сильный снег с метелью. 31 декабря на западе, а 1 января на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде снега и дождя.

По республике ожидаются туманы, усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке республики порывы до 23-28 м/с, в Алакольском районе Алматинской области - до 30 м/с и более.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949135-35-gradusnye-morozy-sneg-i-veter-kakoy-budet-pogoda-na-novyy-god-v-kazahstane/