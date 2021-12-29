Отпечатки пальцев нужно будет сдавать въезжающим в Россию казахстанцам

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В России вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов. Теперь иностранцам нужно будет сдавать отпечатки пальцев и делать фото.

Иностранцев, приехавших в РФ на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу, пишет РИА Новости.

Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 29 декабря 2021 года.

Для иностранцев, которые приехали в Россию работать, обязательны дактилоскопия и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда в страну, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Как отметили корреспонденты, в документе также говорится, что в отдельных субъектах России содействие в проведении дактилоскопии территориальным органам в сфере внутренних дел должны оказывать федеральные государственные унитарные предприятия.

Для проведения этих процедур, дактилоскопии и фотографирования, приехавшие в Россию иностранцы должны лично обратиться в территориальных орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию, уточняет издание.

Подчеркивается, что и трудовые мигранты, и просто иностранцы, приехавшие в Россию на срок более 90 дней, подвергаются обоим процедурам единожды. Им будет выдаваться соответствующий документ о прохождении дактилоскопии.

По возможности данные документы будут выдаваться в виде карты с электронным носителем информации, отметили корреспонденты. Там будут храниться биометрические и персональные данные владельца.

Это же касается и лиц без гражданства, которым в России выдают временные удостоверения личности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949127-otpechatki-paltsev-nuzhno-budet-sdavat-vezzhayuschim-v-rossiyu-kazahstantsam/