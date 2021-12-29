Акимат высказался о переименовании Косшы в Байтерек

Косшы. Фото: gov.kz

В соцсетях обсуждают вопрос переименования Косшы в Байтерек. Тема вызвала возмущение жителей. По этому поводу высказались в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

"Интересно, кто продвигает изменение наименования города Косшы на город Байтерек? Проблем больше нет? Хорошее наименование у Косшы. Лишние траты денег", - говорится в одной из групп в Facebook.

Многие пользователи поддержали автора сообщения. По их мнению, в городе хватает других проблем, требующих решения.

"Пусть займутся насущными вопросами лучше. Действительно, проблем что ли больше нет?", "Нечего народные деньги на ерунду с переименованием тратить. Есть гораздо более важные дела", "Нам только еще переименования не хватало", - пишут комментаторы.

Однако городские власти развеяли все переживания по этому поводу.

"Акимат города Косшы официально заявляет, что вопрос о переименовании Косшы не планируется и не рассматривается", - заявили в ведомстве.

Напомним, летом текущего года село Косшы в Акмолинской области получило статус города областного значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949115-akimat-vyskazalsya-o-pereimenovanii-kosshy-v-bayterek/