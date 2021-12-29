Житель Темиртау кидался с ножом на сотрудников скорой помощи (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/mamochki_temirtau

В Темиртау молодой человек кидался с ножом на сотрудников бригады скорой помощи. Об этом в социальных сетях написали очевидцы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Люди выложили в соцсети видео буйного поведения жителя Темиртау. На кадрах видно, как парень замахивается ножом на водителя скорой помощи, а затем уходит.

Когда машина поворачивает в его направлении, он вновь бежит к ней и снова кидается с ножом.

Видео изучили в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве заявили, что заявления от сотрудников скорой помощи не поступало.

"Сотрудниками Восточного отдела полиции Темиртау установлен 18-летний житель города, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

При выяснении обстоятельств инцидента экипаж скорой медицинской помощи отказался от претензий и просил не применять мер. Парень передан под присмотр родителям, с которыми была проведена профилактическая беседа", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949083-zhitel-temirtau-kidalsya-s-nozhom-na-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-video/