Казахстан вошел в пятерку самых счастливых стран мира

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстан оказался в числе лидеров рейтинга с самым высоким индексом счастья. В исследовании приняли участие порядка 41 тысячи человек из 44 стран мира.

Исследование провела Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательский холдинг Ромир. Результаты исследования появились на официальном сайте холдинга.

Отмечается, что на опрос, проведенный по телефону и в формате "онлайн", ответили более 41 тысячи человек из 44 стран мира.

Как объясняют авторы исследования, индекс счастья - это разница между довольными, очень довольными, недовольными и очень недовольными жизнью. Среди землян очень довольных своей жизнью 13%, достаточно довольных – 43%, в разной степени недовольны своей жизнью 13%. Около трети (28%) говорят, что они "ни довольны, ни недовольны".

В топ-5 стран с самым высоким индексом счастья, то есть, топ-5 самых счастливых стран мира, вошли Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан.

Россия, между тем, попала в пятерку стран с низким уровнем индекса счастья (5-я строчка рейтинга). На первых позициях по этому показателю Гана, Афганистан, Гонконг и Ирак.

Инфографика: romir.ru

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949025-kazahstan-voshel-v-pyaterku-samyh-schastlivyh-stran-mira/