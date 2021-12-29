Уволенную за аморальное поведение учительницу восстановили на работе в Нур-Султане

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Преподавателя делового администрирования, уволенную за аморальное поведение приказом руководителя, решением суда восстановили на работе, сообщает официальный сайт суда Нур-Султана.

Как было установлено в суде, приказ о расторжении трудового договора уволенной учительнице вручен не был, не было также направлено письмо с уведомлением, что является нарушением трудового закона.

"Истец привлечен к ответственности на основании служебной записки директора о том, что истец причиняла физические и психические страдания своим детям и одновременно ученикам школы. Об этом директору стало известно от отца детей истца. При этом достоверность этой информации не установлена", - объяснили в суде.

В итоге Алматинский районный суд признал решение об увольнении учительницы незаконным и отменил его. Астанчанку восстановили на работе в прежней должности и выплатили ей зарплату за три месяца.

Решение вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949015-uvolennuyu-za-amoralnoe-povedeniya-uchitelnitsu-vosstanovili-na-rabote-v-nur-sultane/