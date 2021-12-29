"Камшот, ты обос*алась": представитель фестиваля Weeks Almaty оскорбил алматинку

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Алматинка по имени Камшат пожаловалась на оскорбления со стороны одного из представителей организаторов фестиваля Weeks Almaty, передает NUR.KZ.

Несколько ресторанов и платежная система Visa организовали совместный новогодний фестиваль Weeks Almaty. Столкнувшись с проблемой, одна из посетительниц общепита оставила жалобу организаторам фестиваля. Ответ пришел достаточно быстро, но он удивил девушку.

В своем посте в соцсети Instagram Камшат выложила скриншоты переписки с одним из представителей организаторов, Андреем Съединым, который уничижительно отзывается о девушке и коверкает ее имя.

"Камшот, просыпайся, ты обос***сь", - пишет мужчина.

Андрей Съедин. Фото: facebook.com/new.syedin

Отметим, что в английском языке термин сumshot используется для обозначения мужской эякуляции на партнера. Термин является частью английского сленга и используется, как правило, в порнофильмах.

Далее он пишет о том, что в публикации девушка отметила аккаунт организаторов - "а то подленько, гаденько, аки крысенышка", а затем называет девушку "маленьким обиженным троллем".

Пользователи Сети поддержали Камшат, советуя подать в суд и возмущаясь тем, что было искажено имя. Один из пользователей соцсети Facebook, , также возмущен тем, что имя было исковеркано в оскорбительной форме.

"Девушка, как обычный клиент, пишет организаторам жалобу в Instagram и начинается звездец с кибербуллингом, апофеозом которого становится оскорбительное коверкание имени девушки со стороны представителя организаторов, некоего Андрея Съедина. Он в переписке называет девушку крайне уничижительным словом", - пишет пользователь.

Между тем, организаторы фестиваля отреагировали на ее сообщение и извинились перед жительницей Алматы.

"Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Признаем, что были неправы, и впредь обещаем не повторять подобных ошибок", - заявили организаторы.

Отмечается, что с командой, занимающейся коммуникациями от лица фестиваля, проведена разъяснительная работа. Организаторы также пообещали, что такая ситуация больше не повторится.

"Нам очень жаль, что своими действиями и сообщениями мы задели вас и были невнимательны к вашей обратной связи. И мы очень надеемся вернуть ваше доверие. Важно отметить, что Visa, как генеральный партнер фестиваля, и рестораны-партнеры не имеют отношения к данной ситуации", - заключили в оргкомитете.

В комментариях пользователи отмечают аккаунт Visa, добавляя, что "следует тщательно выбирать партнеров".

Также в Сети призывают бойкотировать фестиваль, а самого Андрея Съедина "кэнселить" (отменить от cancel - англ. - прим. ред).

Аккаунт самого Съедина в Instagram на данный момент закрыт.

К сожалению, получить от него комментарий по данному вопросу пока не удалось.

Отметим, в фестивале принимают участие известные алматинские заведения - Aroma, Del Papa, "Акунин", "Винокурня By Ата", "Имена", "ЛеN", Agora и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948965-kamshot-ty-obosalas-predstavitel-festivalya-weeks-almaty-oskorbil-almatinku/