Скончалась известный казахстанский ученый Жанар Мустафина

Жанар Мустафина. Фото: news.kaznmu.kz

Сегодня, 28 декабря, стало известно о смерти заслуженного врача-офтальмолога Казахстана Жанар Габиденовны Мустафиной. Об этом сообщили на официальном сайте КазНМУ имени Асфендиярова.

"На 86-м году жизни скончалась известный ученый, заслуженный врач РК, профессор Жанар Габиденовна Мустафина. Она посвятила всю себя работе в медицине и науке, внесла огромный вклад в становление воспитательной работы в КазНМУ", - говорится в некрологе университета.

Жанар Габиденовна родилась в 1936 году в городе Новосибирск, РСФСР. Являлась дочерью знаменитого казахского и советского писателя Габидена Мустафина.

В 1960 году окончила Алматинский медицинский институт им. В. Молотова.

С 1960 года работала в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней в должности младшего, затем старшего научного сотрудника, заместителя директора по науке. Защитила кандидатскую диссертацию в городе Самарканд.

В 1987-2001 годах являлась директором НИИ глазных болезней и заведующей кафедрой глазных болезней Алматинского государственного медицинского института. Была руководителем первого в СНГ учебно-методического, научно-производственного объединения "Офтальмология".

С 2003 года занимала должность начальника отдела по воспитательной работе в КазНМУ им. С. Асфендиярова.

Жанар Габиденовна была одной из создателей казахстанской офтальмологической школы, известной далеко за пределами РК.

При жизни Мустафина пользовалась заслуженным авторитетом и уважением по всей стране и за ее пределами. Ее заслуги были отмечены орденами "Парасат", "Знак почета", "Заслуженный врач Республики Казахстан" и многими другими.

Обладательница высшей награды Республиканского общественного объединения "Национальная Медицинская Ассоциация" – нагрудного знака "Алтын Дәрігер", ордена "Ave Vitae".

Была автором более 300 научных статей, в том числе шести монографий, методических рекомендаций, учебных пособий, словарей, более 50 изобретений и патентов РК и РФ.

"20-тысячный коллектив преподавателей, студентов и сотрудников КазНМУ глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким. Светлый образ Жанар Габиденовны, ее энергия, доброта, отзывчивость, интеллект и душа навсегда останутся в памяти тех, кому посчастливилось знать и работать с ней", - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948942-skonchalas-izvestnyy-uchenyy-i-doch-pisatelya-gabidena-mustafina-zhanar/