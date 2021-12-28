Пропавшего два года назад мужчину разыскивают в ЗКО

Аслан Бауенов. Фото: instagram.com/policebqo

Стражи порядка разыскивают Аслана Бауенова, который два года назад вышел из дома в Уральске и до настоящего времени не вернулся. Информация об этом размещена на официальной странице департамента полиции Западно-Казахстанской области в Instagram.

Правоохранители устанавливают местонахождение пропавшего без вести 38-летнего Аслана Бауенова. Мужчина вечером 12 сентября 2019 года вышел из дома, расположенного по улице Неусыпова в Уральске, и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, с проседью, нос прямой, рядом с правой бровью имеется родимое пятно.

В день исчезновения был одет в серую куртку с капюшоном, голубое и зеленое поло, белую майку, синие джинсы, белые кроссовки, на голове - белая кепка.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, попросили обращаться по телефонам: 8 775 717 11 19, 8 707 881 66 66 или 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948940-propavshego-dva-goda-nazad-muzhchinu-razyskivayut-v-zko/