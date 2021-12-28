Вход только с "зеленым" статусом: Минздрав намерен ввести новые ограничения с 5 января

На заседании правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев заявил о новых предлагаемых мерах в Казахстане - лицам без "зеленого" статуса в Ashyq ограничат вход в некоторые виды заведений, а также в фитнес-центры, банки и ЦОНы, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, по словам Жандоса Буркитбаева, с 5 января 2022 года предлагается ввести дополнительные меры в части разрешения входа - разрешить вход только лицам с "зеленым" статусом Ashyq:
- в ТРЦ, ТД, торговые сети,
- спортивно-оздоровительные и фитнес центры, йога-центры,
- караоке,
- бассейны,
- сауны, бани,
- банки,
- отделения Казпочты,
- ЦОНы".
Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 354 жителей страны. Это на 12 случаев больше, чем накануне.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948835-vhod-tolko-s-zelenym-statusom-minzdrav-nameren-vvesti-ogranicheniya-s-5-yanvarya-2022-goda/