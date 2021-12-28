Вход только с "зеленым" статусом: Минздрав намерен ввести новые ограничения с 5 января

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На заседании правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев заявил о новых предлагаемых мерах в Казахстане - лицам без "зеленого" статуса в Ashyq ограничат вход в некоторые виды заведений, а также в фитнес-центры, банки и ЦОНы, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам Жандоса Буркитбаева, с 5 января 2022 года предлагается ввести дополнительные меры в части разрешения входа - разрешить вход только лицам с "зеленым" статусом Ashyq:

в ТРЦ, ТД, торговые сети,

спортивно-оздоровительные и фитнес центры, йога-центры,

караоке,

бассейны,

сауны, бани,

банки,

отделения Казпочты,

ЦОНы".

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 354 жителей страны. Это на 12 случаев больше, чем накануне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948835-vhod-tolko-s-zelenym-statusom-minzdrav-nameren-vvesti-ogranicheniya-s-5-yanvarya-2022-goda/