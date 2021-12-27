Какая погода ожидается в Казахстане перед Новым годом

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Метеорологи дали прогноз погоды на ближайшие три дня, 28-30 декабря, в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сначала северо-западный циклон будет оказывать свое влияние на север, северо-запад и восток страны. По этой причине ожидается снег и усилится ветер, прогнозируют низовую метель.

После ожидается вторжение холодных воздушных масс. Специалисты прогнозируют, что под их влиянием осадки прекратятся, а температура воздуха опустится. Только лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода.

Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной половине республики до 25-32 градусов мороза, в центре до 15-25 мороза, в южных и восточных регионах до 10-18 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948688-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-pered-novym-godom/