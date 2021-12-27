Максимальную скорость снизили до 60 км/ч на трех улицах Нур-Султана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На трех улицах столицы изменили скоростной режим – отныне он составит 60 км/ч, сообщает департамент полиции Нур-Султана в своем официальном Instagram-профиле.

Во-первых, изменения затронут участок проспекта аль-Фараби от улицы Пушкина до улицы Кошкарбаева.

"Учитывая отсутствие пешеходных переходов и тротуаров вдоль указанного проспекта, а также высокую интенсивность движения автомашин и пешеходов, до обустройства пешеходного светофора максимальная скорость снижена до 60 км/ч (ранее она составляла 70 км/ч – прим. ред.). На сегодняшний день, ввиду активного развития данного района, запланировано строительство пешеходного светофора", – сообщили в акимате.

Вместе с этим в целях контроля за соблюдением скоростного режима на данном участке установлены камеры "Сергек".

Кроме того, максимальная скорость снижена:

по трассе Нур-Султан – Караганда: от жилого массива "Куйгенжар" до границы города;

по проспекту Туран: от шоссе Каркаралы до проспекта Улы Дала.

Ранее по названным участкам можно было ездить со скоростью до 80 км/ч. Теперь же она не должна превышать 60 км/ч.

"Просим принять во внимание внесенные изменения и осуществлять движение, соблюдая скоростной режим. Фиксация превышения скорости движения камерами "Сергек" будет осуществляться с 28 декабря 2021 года", – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948642-maksimalnuyu-skorost-snizili-do-60-kmch-na-treh-ulitsah-nur-sultana/