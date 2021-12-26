С какой погоды начнется последняя неделя 2021 года в Казахстане

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Синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана в последний понедельник 2021 года ожидается штормовая погода. Прогноз приведен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, 27 декабря на большей части Казахстана ожидается снег; на западе – осадки (не уточняется, какого типа); на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман; на западе, юге, юго-востоке страны – гололед.

Неблагоприятная погода в областях 27 декабря

На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, на северо-западе области – усиление ветра до 15-20 м/с, на востоке области – до 23-28 м/с.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью до 15-20 м/с, на северо-востоке области – до 25 м/с, днем на северо-востоке, востоке области – до 15-20 м/с, на северо-востоке области – с низовой метелью.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем – на большей части области – ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем – порывы до 23-28 м/с.

На западе и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке и в центре – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью – порывы до 23 м/с.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, в центре региона – туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, ночью и утром на востоке и в горных районах области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматинской области ночью и утром на юге, севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра до 18-23 м/с.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

На юге Павлодарской области прогнозируется туман.

Штормовая погода в мегаполисах

В Нур-Султане во второй половине дня ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Осадков не прогнозируется.

В Алматы временами возможны осадки (дождь, снег), туман и гололед.

В Шымкенте скорость ветра не должна превысить отметки в 13 м/с. Ожидается переменная облачность, снег, туман и гололед.

Отметим, что согласно шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948592-s-kakoy-pogody-nachnetsya-poslednyaya-nedelya-2021-goda-v-kazahstane/