"Дети боятся выйти на улицу": передвижной цирк во дворе частного дома возмутил павлодарцев (видео)

Кадр из видео: instagram.com/tipavlo

Жители Павлодара пожаловались в соцсетях на передвижной цирк, разместившийся на территории частного жилого дома. На жалобы горожан отреагировал аким Павлодара Асайын Байхан, передает корреспондент NUR.KZ.

Горожане сняли на видео фуры, стоящие во дворе частного жилого дома. На кадрах слышно, что внутри фур рычат дикие животные. Ролик опубликовала Instagram-страница tipavlo.

"И эти все животные размещены в прицепе фуры. Наша соседка сдала приехавшим циркачам дом на 3 месяца. Всю ночь, весь день на улице стоит рев животных - львов и других.

Участковый был, но не принял никаких мер. Дети боятся выйти на улицу. И жалко самих животных, которые будут жить так 3 месяца", - говорится в описании к посту.

Горожане от такого отношения к животным в ужасе. Кроме того, они отмечают, что подобное содержание диких зверей небезопасно и для соседей передвижного цирка.

"О Боже! Что это за издевательство над животными? Морозы такие обещают! Где наши новоиспеченные законы о защите животных! Где ТБ перевозки и содержания животных!",

"Что это за нелюди", "Люди, не ходите в цирки, не спонсируйте тюрьму для животных!", "Когда начнут наказывать за такое отношение к животным?!" - возмущаются павлодарцы в комментариях к посту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).

На публикацию отреагировал и аким города Асайын Байхан. Он разместил официальный комментарий в своем Instagram-аккаунте.

"Согласен со многими павлодарцами, оставившими комментарии и выразившими свое недовольство. По этой причине уже больше 10 лет не хожу в зоопарки, цирки и не вожу туда своих детей", - пишет градоначальник.

Он отметил, что закон "Об ответственном обращении с животными" уже находится на завершающих этапах рассмотрения и в скором времени будет, вероятнее всего, принят.

"Но пока в Казахстане содержание зоопарков, равно как и цирков, к сожалению, не запрещено.

Компетентные службы в обязательном порядке проверят у приезжих предпринимателей все необходимые документы, включая бумаги на животных. И в случае выявления нарушений последуют адекватные меры административного характера.

Мы, безусловно, отреагируем. Но до тех пор, пока это законно, и покуда павлодарцы, как и другие казахстанцы, будут покупать билеты на представления таких заведений - они продолжат работать, а животные - страдать", - заключил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948579-deti-boyatsya-vyyti-na-ulitsu-peredvizhnoy-tsirk-vo-dvore-chastnogo-doma-vozmutil-pavlodartsev-video/