Видео выдачи багажа в аэропорту Костаная на улице прямо с погрузчика высмеяли в Сети

Кадр из видео: телеканал "Астана"

Видео с выдачей багажа на улице прямо с погрузчика в аэропорту Костаная высмеяли в Казнете. Свои чемоданы пассажирам пришлось разбирать во время снегопада. Необычный подход к сервису в воздушной гавани отрицать не стали, передает телеканал "Астана".

Неудобства при выдаче багажа в снегопад с погрузчика в аэропорту объяснили тем, что проводится реконструкции основного терминала.

Работы начались в октябре, с тех пор зал прилета, в котором находится багажная лента, использовался для вылетающих. Поэтому прибывшим пассажирам приходилось получать свой багаж на улице.

"У нас было такое, что пассажиры прилетают, выходят через калитку возле вокзала и там же получают багаж. Но это были временные неудобства в связи тем, что у нас идет реконструкция, и у нас нет технологических площадей", - объяснил начальник производственно-технической службы международного аэропорта "Костанай" Александр Андреев.

Ремонт терминала планируется завершить в марте следующего года. Стоимость проекта - 1,4 млрд тенге. Уже запущен в тестовом режиме отреставрированный зал вылета, зал прилета тоже начали использовать по назначению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948487-video-vydachi-bagazha-v-aeroportu-kostanaya-na-ulitse-pryamo-s-pogruzchika-vysmeyali-v-seti/