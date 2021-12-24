В МЧС обратились к казахстанцам в преддверии новогодних праздников

Рейд сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК обратились к казахстанцам в преддверии новогодних праздников: граждан попросили соблюдать правила пожарной безопасности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как пояснили в ведомстве, в период новогодних праздников в республике ежегодно происходит порядка 10 пожаров, причина которых - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники.

Так, в 2018 году произошло 4 таких пожара, в 2019 году - 8.

В 2020 году было зарегистрировано 15 фактов пожара, из которых в Алматы – 9, в ВКО – 2, в Западно- и Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях – по 1 пожару.

Причиной пожаров было попадание петарды в помещение мансарды из-за нарушения правил эксплуатации пиротехнических изделий, а также неосторожность при использовании пиротехники.

Ежегодно в преддверии Нового года спасатели и полицейские проводят рейды по местам несанкционированной торговли пиротехникой, в ходе которых предпринимателям напоминают о требованиях пожарной безопасности к местам хранения и торговли пиротехникой.

В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования людей в ведомстве граждан призвали соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Рейд сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК

Организаторам праздничных мероприятий необходимо:

использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами и не имеющие на окнах решеток;

выполнять иллюминацию (декоративное освещение) с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить;

организовать дежурства на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц за пожарную безопасность;

обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения.

При использовании пиротехнических изделий:

не запускать их из окон, с балконов и вблизи домов, так как это может привести к попаданию горящих звездочек на балконы и в жилые помещения, возгоранию имущества или легковоспламеняющихся веществ, оставленных на балконах;

не запускать пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии;

заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с инструкциями по использованию;

при поджоге изделия нельзя держать его в руках, наклоняться над изделием. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 5 минут;

нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных авто;

при сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка.

Рейд сотрудников МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948388-v-mchs-obratilis-k-kazahstantsam-v-preddverii-novogodnih-prazdnikov/