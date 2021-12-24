Разъезжавшего по тротуару водителя наказали в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель Toyota едет по тротуару в Алматы. Полиция установила автолюбителя, сообщил на своей Instagram-странице замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Как пишет Абдрахманов, полицию под публикацией с нарушением отметили горожане. В итоге правоохранители провели проверку и установили водителя автомобиля, грубо нарушившего ПДД. Им оказался 47-летний горожанин.

"Гражданин Т. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 596 КРК об АП "Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения", - сообщил замглавы алматинской полиции.

Отметим, подобное нарушение влечет штраф в размере 15 МРП, то есть 43,7 тыс. тенге.

В заключении Абдрахманов обратился к алматинцам и призвал их быть внимательными и осторожными на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948300-razezzhavshego-po-trotuaru-voditelya-nakazali-v-almaty/