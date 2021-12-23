Снежной окажется пятница для большинства казахстанцев

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Метеорологи рассказали, в каких регионах страны в последний день рабочей недели ожидается штормовая погода. Их прогноз приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, на большей части страны в пятницу пройдет снег, в южных регионах помимо снега возможен дождь. Лишь на западе республики ожидается погода преимущественно без осадков.

Вместе с этим по республике ожидается туман, гололед, на северо-западе, севере и востоке страны – усиление ветра, в центре – с низовой метелью.

Неблагоприятная погода в областях 24 декабря

На юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на юге и востоке области – порывы до 23-23 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются метель и гололед, на западе, севере области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере и в центре Карагандинской области ожидаются гололед и низовая метель, на юге области – туман, ночью на севере, востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед и низовая метель, на западе, юге области – туман, ночью на западе и в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед и туман, днем на западе, северо-востоке и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель и туман, на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на юге Атырауской области ожидается туман.

На юге Мангистауской области ожидается гололед.

На юге Костанайской области ожидается туман, ночью на севере и востоке области – низовая метель, на севере области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до отметки 17-22 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, в горных перевалах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидается туман, днем на юге – гололед.

Штормовая погода в мегаполисах

В Нур-Султане ночью и утром ожидается метель и усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков.

Отметим, что согласно шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948282-snezhnoy-okazhetsya-pyatnitsa-dlya-bolshinstva-kazahstantsev/