Разосланные бизнесменам из-за Ashyq письма от налоговиков отзовут, заявили в МВК

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МВК по нераспространению COVID-19 поддержала предпринимателей, пожаловавшихся на налоговиков - последние решили устроить проверки, используя данные от Ashyq. Позицию комиссии высказал официальный представитель комитета санэпидконтроля (КСЭК) Ержан Байтанаев на своей официальной странице в Facebook.

Как пишет Байтанаев, на последнем заседании МВК наряду с вопросами по борьбе с КВИ была поднята и проблема разосланных комитетом госдоходов писем к объектам бизнеса, работающим по системе Ashyq.

Ранее в соцсетях появилась информация, что органы госдоходов разослали предпринимателям письма, в которых заявлялось, что число посетителей, прошедших check-in в системе Ashyq, не соответствует количеству чеков в системе контрольно-кассовых машин. В связи с этим бизнесменов попросили "самостоятельно устранить нарушения".

Предприниматели такими мерами недовольны: при внедрении системы Ashyq заявлялось, что данные из приложения не будут передаваться другим госорганам, а само приложение нужно лишь для отслеживания эпидситуации в стране.

В КСЭК заявили, что объяснения предпринимателей касательно того, что расхождение в данной статистике - это не нарушение закона (кто-то зашел и ничего не купил или не заказал), не было принято к объективному рассмотрению.

"Платформа Ashyq создавалась для борьбы с распространением коронавируса, а не для штрафов и проверок! Данный аспект регулирования деятельности бизнеса в условиях пандемических ограничений стал основной темой обсуждения с председателем КГД. Ералы Тугжанов (заместитель премьер-министра - прим. ред.) указал Али Алтынбаеву (председатель КГД - прим. ред.) на неправомерность подобных действий.

Вице-премьером были высказаны замечания в адрес фискальных органов о недопустимости подобных случаев и поручено отозвать все письма, дискредитирующие политику государства по защите и поддержке бизнеса. Председатель КГД заверил, что все претензии в кратчайшие сроки будут аннулированы", - написал Байтанаев.

Напомним, в 2020 году в Казахстане был введен трехлетний мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. В сентябре этого года Минфин предложил вернуть проверки, объяснив это тем, что мораторий "снизил кассовую дисциплину предпринимателей".

В середине октября премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что правительство не рассматривает вопрос отмены моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948064-razoslannye-biznesmenam-iz-za-ashyq-pisma-ot-nalogovikov-otzovut-zayavili-v-mvk/