Информацию об избиении и ограблении французского фотографа назвали фейком в полиции Алматы

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В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию об избиении и ограблении французского фотографа в казахстанском мегаполисе. Информация ранее появилась в Сети, передает NUR.KZ.

Как пишет PR-специалист Ринат Балгабаев в своем Twitter, он встретил французского фотографа, который рассказал казахстанцу о том, что в нашей стране ему якобы сломали челюсть возле отеля.

"Он лежал два месяца в больнице. Алматинские менты украли у него 7 тыс. евро", - пишет Балгабаев.

Скриншот: twitter.com/Rinat_Balgabaev

Судя по постам PR-специалиста, сейчас он находится в Ираке, вероятно именно там он и встретил фотографа из Франции.

В полиции Алматы прокомментировали информацию, проведя предварительно проверку. В Департаменте сообщили, что информация является фейком.

"По данному факту Департаментом полиции города Алматы проведена проверка, которая показала что данный факт к полиции города Алматы не имеет никакого отношения. Данный факт является фейком", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948009-informatsiyu-ob-izbienii-i-ograblenii-frantsuzskogo-fotografa-nazvali-feykom-v-politsii-almaty/