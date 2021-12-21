Владельца лошадей, затоптавших поле подсолнечника, наказали в Павлодарской области

Кадры из видео: предоставлено ДП Павлодарской области

Полицейские заметили стадо лошадей в поле подсолнечника в Щербактинском районе, 90 скакунов гуляли без присмотра, при этом поедали и вытаптывали насаждения. Животных стражи порядка отогнали к владельцу, вместе с тем в отношении хозяина составили протокол, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, поля с подсолнечником вблизи станции Маралды принадлежат одному из глав крестьянских хозяйств. Насаждения приглянулись лошадям, которые стали вытаптывать их и жевать. Владельца животных при этом на горизонте не было видно.

"Полицией 90 голов лошадей переданы владельцу. В отношении него возбуждено административное производство за потраву посевов, стогов, порчу или уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений. Наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге)", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Стражи порядка отмечают, что бесхозно пасущийся скот чаще всего становится причиной ДТП, в том числе с гибелью людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947775-vladeltsa-loshadey-zatoptavshih-pole-podsolnechnika-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/