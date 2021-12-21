Световая проекция пешеходного перехода появилась в Петропавловске

Фото: polisia.kz

В Петропавловске по улице Кизатова напротив торгового центра "City Mall" начали тестировать световую проекцию пешеходного перехода, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полиции сообщили, что цифровая система автоматически подсвечивает участок дороги, по которому идут пешеходы. Отображение желто-белой "зебры" водители видят с расстояния 100 метров.

При этом функционирование проекционного пешеходного перехода практически не зависит от погоды. Новинка призвана минимизировать основные риски для людей и автомобилистов.

Данный участок дороги выбрали потому, что здесь наблюдается высокая интенсивность потока за счет крупных торговых объектов и жилых массивов северной части города.

"Главная цель новшества - повышение безопасности дорожного движения. Рассчитывается, что при любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть четкое отображение бело-желтой пешеходной "зебры", это сократит риск ДТП", - сообщил начальник управления административной полиции ДП СКО Серик Альжанов.

Пока систему тестируют. Если результат окажется положительным, то будет решаться вопрос об установке аналогичных пешеходных переходов на других аварийно-опасных участках дорог Петропавловска и в районных центрах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947767-svetovaya-proektsiya-peshehodnogo-perehoda-poyavilas-v-petropavlovske/