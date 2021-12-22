Алматинка просит казахстанцев помочь определить ее сына в интернат

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Алматы просит казахстанцев помочь ей определить сына с тяжелой умственной отсталостью в интернат. В конце ноября казахстанка узнала о том, что имеет злокачественную опухоль мозга и хочет, чтобы судьба ее сына определилась при ее жизни, передает корреспондент NUR.KZ.

48-летняя жительница Алматы попросила сохранить анонимность. По ее словам, ей очень сложно просить людей о помощи, потому что всю жизнь она привыкла справляться со сложностями сама.

"27 ноября я узнала, что у меня злокачественная опухоль головного мозга. Диагноз прозвучал, как гром среди ясного неба. Я знаю одно - с таким диагнозом долго не живут. Сейчас нахожусь в ожидании операции, но не знаю, переживу ли я ее и останется ли у меня в запасе хоть сколько-то лет жизни", - говорит женщина.

По ее словам, больше всего ее беспокоит судьба среднего 20-летнего сына, который живет с тяжелой формой умственной отсталости.

"У меня трое сыновей. Старшему 22 года. Он с 16 лет работает в разных местах, чтобы помочь мне прокормить младших. В то время, как его ровесники получали образование и развлекались, он работал. У среднего, 20-летнего сына, тяжелая форма умственной отсталости. Самый младший сын сейчас служит в армии.

Я не могу оставить среднего сына на его братьев, потому что не могу отнять у них жизнь. Они должны жениться и иметь свои семьи. А уход за тяжелобольным человеком - это полный отказ от своей жизни ради него.

Я до конца своих дней буду ухаживать за своим ребенком, но не могу требовать этого от остальных своих детей. Понимаю, что им будет очень сложно смириться с моим решением, но я хочу определить среднего сына в интернат", - говорит женщина.

По словам алматинки, она находится в отчаянии, потому что ей сказали, что места в государственном интернате нужно ждать годами.

"Время играет против меня. У меня нет этих нескольких лет, чтобы ждать очереди. Я хочу определить сына в учреждение при своей жизни. Чтобы быть спокойной за его судьбу", - говорит женщина.

Она просит казахстанцев о юридической и организационной помощи в данном вопросе. Контакты героини материала есть в редакции NUR.KZ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947759-almatinka-prosit-kazahstantsev-pomoch-opredelit-ee-syna-v-internat/