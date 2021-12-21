Резкое потепление спрогнозировали синоптики в Алматы

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В Алматы ожидается резкое потепление. Так, завтра температура воздуха днем должна вырасти до плюс 11 градусов тепла.

Как указывается на сайте Gismeteo, сегодня днем столбики термометров должны показать плюс 6 градусов, ночью - плюс 3-4 градуса.

Уже завтра, 22 декабря, дневная температура резко вырастет до +11 градусов тепла. Вечером она снизится до +6 и ночью - до +5 градусов. Также немного усилится ветер: его скорость составит от 3 до 10 метров в секунду.

23 декабря, тем не менее, в южной столице уже будет не так тепло: +7 градусов днем и около нуля ночью.

При этом отметим, что осадков в указанные три дня не ожидается, однако синоптики не исключают возможность переменной облачности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947731-rezkoe-poteplenie-sprognozirovali-sinoptiki-v-almaty/