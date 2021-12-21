"55 миллионов за беташар заплатила сторона жениха": казахстанцы обсуждают видео тоя

Кадр из видео: instagram.com/nauryz.bb92

В социальных сетях появилось видео с национального свадебного обряда беташар. На кадрах запечатлен тамада, стул с подносом и друзья жениха, которые по очереди кладут пачки денег ради лица невесты. Отмечается, что в общей сложности заплатили 55 млн тенге. Казахстанцев, привыкших к шикарным тоям и роскошным подаркам, впечатлило увиденное, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео опубликовали в Instagram. Отмечается, что в итоге сторона жениха выложила на поднос 55 млн тенге.

"Вот такой беташар. Один парень закинул сразу 1,5 млн тенге", - говорится в подписи к ролику.

Щедрые дары стали поводом для бурных обсуждений в Казнете. Девушки заявили, что тоже мечтают о такой свадьбе.

"Всем бы так разбогатеть и такого жениха", "Пусть всем нам столько же дадут", "Я отказываюсь выходить замуж, если за мой беташар не внесут столько же", "Молодцы, джигиты", "Брат, дай номер организатора этой свадьбы, я тоже приглашу этих парней", - пишут комментаторы.

Многим стало интересно, как выглядит самая дорогая невеста. Однако этого пользователям узнать не удалось, потому что ее лица так и не показали.

Корреспондент NUR.KZ связался с человеком, разместившим видео в соцсетях. По его словам, торжество проходило в Туркестанской области, на нем действительно были собраны миллионы.

"Только там было собрано не 55, а 10 миллионов тенге. Это никакой не хайп, это было на самом деле во время тоя. Просто между друзьями существует некая традиция - они друг другу скидывают крупные суммы во время таких важных событий", - пояснил Наурызбек Рсымов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947718-55-millionov-za-betashar-zaplatila-storona-zheniha-kazahstantsy-obsuzhdayut-video-toya/