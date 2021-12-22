"Люди спят на земле, а в домах нет дверей": волонтер из Казахстана рассказала о жизни в Африке

Айсулу Айжан. Фото: из личного архива

Айсулу Айжан - человек, который не понаслышке знает о далекой Африке если не все, то очень многое. Занимаясь бизнес-проектами и являясь наставником в предпринимательстве, девушка однажды решила каждый год по несколько месяцев проводить на жарком континенте, помогая местным детям, передает NUR.KZ.

Посещая местные семьи, Айсулу, будучи волонтером, помогает им продуктами, одеждой и даже матрасами - по словам казахстанки, беднякам зачастую приходится спать прямо на голой земле в хижинах с отверстиями вместо окон и дверей. При этом многие из них не жалуются на свою долю и радуются жизни.

"В Африке люди добрые и счастливые, несмотря на то, что у них ничего нет. Они живут в глиняных домах без окон и дверей, танцуют и поют, улыбаются и радуются жизни. Хорошо относятся друг к другу и благодарят бога за то, что они живы и у них есть, что покушать сегодня.

Я была непосредственно в Кении, где есть очень богатые люди, средний класс и много очень бедных людей. В Найроби я видела самый бедный район, где живут миллионы человек. Там нет ни канализации, ни туалетов, а нужду они справляют в пакет, который потом выбрасывают. Это очень опасный район - я проезжала на машине, мне не разрешили даже выйти из нее.

Кроме того, школы, которые мы курируем, находятся в деревнях, где домики представляют собой хижины из глины. У кого-то нет даже дверей, а окна - это просто проемы без стеклопакетов. Люди могут спать прямо на земле, потому мы стараемся покупать им матрасы. Также у детей из-за того, что они спят на земле, под кожей появляются черви, которых мы потом вытаскиваем пинцетом и обрабатываем кожу", - рассказывает Айсулу.

Между тем отношение к здоровью детей у местных жителей сильно удивило казахстанку. Африканцы словно смиряются с выпавшими на их долю страданиями и болезнями, не стараясь сопротивляться им. Зато пышно проводят похороны.

"Там другая культура, менталитет и мышление. Если заболел ребенок и для его лечения, к примеру, нужно сто долларов, то тратиться на его спасение не будут. Но если этот ребенок впоследствии умрет от болезни, то ему сделают шикарные проводы, тратя на них уже по несколько тысяч долларов.

Однажды я подумала, что празднуется свадьба - настолько все было красиво - цветы, тенты, столы, стулья, даже музыка. Но оказалось, что это - похороны. Деньгами в этом случае помогают все - соседи, родственники, собирая крупные суммы, тогда как за меньшие деньги этого ребенка можно было спасти", - делится Айсулу.

При этом дети в Африке радуются любой мелочи. Они мечтают учиться, ведь не каждая семья может себе это позволить - образование платное, в том числе, и в школе.

"Когда я впервые прилетела в Африку и увидела состояние школы, я заплакала. Там нет асфальта, пола, дверей и окон. В домике площадью в 80 квадратов учатся пять классов. Дети сидят прямо на земле, у учителя есть доска, с помощью которой он объясняет темы. Я долго не могла успокоиться после увиденного, но потом приняла это и привыкла - это жизнь, которую нужно стараться изменить, но вряд ли можно поменять ее полностью", - говорит волонтер.

Айсулу направила свои усилия именно на местных детей - до обеда она находится в школе, обучая малышей рисованию, географии, труду. Она учит маленьких африканцев рисовать фломастерами и красками, лепить из пластилина, вырезать фигурки из цветного картона, конструировать и шить.

Девушка делится с ними познавательными историями, показывает мультфильмы, проводит уроки физкультуры и играет с ними в разные игры. К тому же, детей из бедных семей удается вывозить на океан, в зоопарк, на аттракционы, концерты и различные мероприятия.

Айсулу отмечает интерес местных жителей к белому человеку - по ее словам, африканцы считают, что у белых много денег и надеются на помощь. Понимая, что всем помочь сложно, волонтер делает все возможное, чтобы облегчить жизнь подопечных.

Конечно, есть и определенные трудности. К примеру, не всегда удается преодолеть языковой барьер - не все знают английский язык и порой приходится объяснять что-то жестами или просить местных учителей помочь в переводе.

К тому же, нужно тщательно следить за собственным здоровьем.

"Перед поездкой я сделала прививку от желтой лихорадки. Аптечку специально я не готовлю, так как там есть хорошие аптеки и все необходимые лекарства. Однако я соблюдаю некоторые правила - например, не пью проточную воду - только в бутылках, потому что наш организм к той воде не приспособлен. Пользуюсь антисептиком, ношу маски, и каждый день на обед и ужин ем маленькие острые перчики, чтобы защититься от вирусов", - рассказывает Айсулу.

Благотворительностью Айсулу занимается и в Казахстане - к примеру, к предстоящим праздникам она запустила акцию "Новогодняя коробочка", в которой могут принять участие все желающие, чтобы осчастливить подарком детей из социально уязвимых слоев населения. А недавно девушка получила государственную награду - медаль "Шапагат".

"Это - наивысшая награда для волонтера от имени президента. Я очень благодарна за то, что среди 10 тысяч волонтеров меня заметили. Это - награда для всех волонтеров, которая была передана через меня", - говорит Айсулу Айжан.

Кроме волонтерства, казахстанка ведет активную предпринимательскую деятельность и является наставником по бизнесу, проводя консультации.

"Африка - моя вторая родина, где я готова помогать и ездить на несколько месяцев каждый год, но всегда возвращаясь в Казахстан. Меня всегда тянет сюда. Сейчас у меня есть проекты, которые я разрабатываю, и думаю, какой еще вклад я могу внести в развитие нашей страны. Свое будущее я вижу в Казахстане. Так как я окончила вуз по специальности "Туризм", то сейчас я прорабатываю стратегические проекты по развитию туризма в Казахстане", - заключила Айсулу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947697-lyudi-spyat-na-zemle-a-v-domah-net-dverey-volonter-iz-kazahstana-rasskazala-o-zhizni-v-afrike/