"Уральские авиалинии" возобновили полеты между Казахстаном и Россией

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С 17 декабря текущего года авиакомпания "Уральские авиалинии" начала поэтапно возобновлять полеты между Казахстаном и Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Возобновление проводится в соответствии с совместным решением МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане и Оперштаба по предупреждению завоза и распространения КВИ на территории России.

Как сообщили в ведомстве, рейсы будут выполняться на самолетах модели Airbus A320 по следующим маршрутам:

Нур-Султан – Екатеринбург - 1 рейс в неделю по понедельникам;

- 1 рейс в неделю по понедельникам; Нур-Султан – Красноярск - 1 рейс в неделю по четвергам;

- 1 рейс в неделю по четвергам; Нур-Султан – Жуковский - 3 рейса в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям;

- 3 рейса в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям; Алматы – Санкт-Петербург - 1 рейс в неделю по понедельникам;

- 1 рейс в неделю по понедельникам; Алматы – Екатеринбург - 1 рейс в неделю по пятницам.

При этом подчеркивается, что все авиарейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947500-uralskie-avialinii-vozobnovili-polety-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey/