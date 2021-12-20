Автоледи на Lexus наказали в Алматы после видео в соцсетях

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_press

Алматинку привлекли к ответственности за нарушение ПДД после того, как в соцсетях появился соответствующий ролик, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликован на Instagram-странице kris_p_press. На кадрах ролика мужчина жалуется на автоледи на Lexus, которая вопреки ПДД отказалась пропускать его.

"Показала на погоны и говорит: "Пропусти". Меня тоже сняла, кстати. Если девушка за рулем, еще и полицай, значит мы должны, по ее логике, то, что она в юбке и при погонах, уступать везде и всюду, не обращая внимания на ПДД?" - задался вопросом автор публикации.

Конфликт закончился тем, что автоледи привлекли к ответственности. Об этом сообщил замглавы ДП замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Водителем Lexus оказалась гражданка 1980 года рождения.

"Гражданка Т. привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.614 ч.1 КРК об АП "Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств", - проинформировал замглавы алматинской полиции.

Информацию о погонах в полиции комментировать не стали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947428-avtoledi-na-lexus-nakazali-v-almaty-posle-video-v-sotssetyah/