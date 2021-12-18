Метель, туман и гололед: синоптики предупредили казахстанцев о непогоде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части республики, в том числе и Нур-Султане, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Нур-Султане 19 декабря временами ожидаются туман, гололед. Днем низовая метель. В городе объявлено штормовое предупреждение.

В Актюбинской области, как обещают в метеоцентре, завтра ожидается гололед, ветер юго-западный, днем на севере области порывы до 18 м/с.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области синоптики прогнозируют низовую метель, гололед, туман. На юге области возможен ветер юго-западный порывами до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, также местами возможен ветер порывами до 15-20 м/с.

В Мангистауской области возможен гололед. На большей части области ожидается туман.

19-20 декабря в Жамбылской области синоптики обещают сильный ветер, местами до 30 м/с и более.

В Карагандинской области ожидается гололед и сильный ветер.

В Кызылординской области местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют выпадение снега. На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, туман, гололед и ветер порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947350-metel-tuman-i-gololed-sinoptiki-predupredili-kazahstantsev-o-nepogode/