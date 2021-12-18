Студент пошутил про школьную стрельбу в TikTok и попал в полицию в Кокшетау

Иллюстративное фото: pixabay.com

17-летний студент из Кокшетау попал в полицию после шутки в TikTok по поводу стрельбы в школе или скулшутинга.

Как пишет Sputnik Казахстан, после размещения видео в TikTok, публикацией заинтересовались в полиции. На записи студент заявил о том, что в Казахстане еще не было скулшутинга.

"Когда в Казахстане еще не было стрельбы в учебных заведениях. И нет ни одного случая скулшутинга… Сейчас это выглядит, как работа для меня", - говорится на видео.

В итоге молодого человека пригласили в отделение полиции.

В ДП Акмолинской области сообщили, что ролик был опубликован в Сети 13 декабря. Юноша пояснил правоохранителям, что видео он выложил в юмористических целях. При этом, парень подчеркнул, что никаких умыслов и призывов для пропаганды терроризма не было.

После профилактической беседы с полицией видео было удалено с аккаунта.

Для справки: скулшутинг (с англ. school shooting) – это вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения.

Напомним, что 20 сентября в Пермском государственном университете был открыт огонь по студентам: погибли 6 человек, еще 47 пострадали.

Еще один случай скулшутинга в России произошел в мае в городе Казань: тогда напавший пришел в одну из местных школ, где убил 9 человек. Еще более 20 человек получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947344-student-poshutil-pro-shkolnuyu-strelbu-v-tiktok-i-popal-v-politsiyu-v-kokshetau/