Стало известно, когда зажгут главную елку страны

В акимате Нур-Султана рассказали, когда зажгут главную елку страны, передает NUR.KZ.
Как сообщили в акимате, церемония зажжения главной новогодней елки состоится 19 декабря в 19:00 на территории выставки ЭКСПО, возле сферы "Нур Алем".
Отметим, в этом году высота главной елки составила 25 метров.
Посетить данное мероприятие смогут все жители и гости столицы.
"В программе предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады", - говорится в сообщении акимата.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947318-stalo-izvestno-kogda-zazhgut-glavnuyu-elku-strany/