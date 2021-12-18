Стало известно, когда зажгут главную елку страны

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В акимате Нур-Султана рассказали, когда зажгут главную елку страны, передает NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, церемония зажжения главной новогодней елки состоится 19 декабря в 19:00 на территории выставки ЭКСПО, возле сферы "Нур Алем".

Отметим, в этом году высота главной елки составила 25 метров.

Посетить данное мероприятие смогут все жители и гости столицы.

"В программе предусмотрены официальная и концертная часть. В концертной программе примут участие звезды казахстанской эстрады", - говорится в сообщении акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947318-stalo-izvestno-kogda-zazhgut-glavnuyu-elku-strany/