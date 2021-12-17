"Щенков не кушал": на видео о "незаконном отлове собак" в Алматы отреагировали в полиции

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Полиция Алматы провела проверку после появления в соцсетях видео о незаконном отлове собак в мегаполисе. Результатами проверки поделился замглавы ДП Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Как сообщил Абдрахманов, несколько дней назад в соцсетях появился ролик, снятый жительницей Алматы. На видео женщина рассказала, что неизвестные мужчины отлавливали бродячих собак якобы для того, чтобы позже их съесть. Они заехали на "ГАЗели" на территорию лесополосы, где пытались поймать щенков.

Полицейские установили и нашли всех героев ролика. Водителем "ГАЗели" оказался 36-летний гражданин З.

Его привлекли к ответственности за административное правонарушение по статье 597 КРК об АП "Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке".

Алматинец также объяснил, почему отлавливал собак. По его словам, он хотел приютить одного из щенков.

"На обочине было много собак, хотел я посмотреть для себя, для охраны дома, там много собак было. В это время какая-то женщина выбежала, истерику устроила, мол, хотите сожрать щенков. Но это не так, я наоборот хотел как лучше - для себя одного щенка забрать домой. У меня дома дети, они тоже хотели. Я никогда собак и щенков не обижал, и не кушал, и отловом собак я не занимаюсь", - заявил мужчина.

Его слова подтвердила и проверка полиции.

"В части незаконного отлова собак сообщаю, что доводы, изложенные на видео, в ходе проверки не нашли своего подтверждения", - сообщил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947285-schenkov-ya-ne-kushal-video-o-nezakonnom-otlove-sobak-v-almaty-prokommentirovali-v-politsii/