Полицейский помог семье, замерзавшей на трассе на севере Казахстана

Участковый Куйбышевского сельского округа Александр Данилов. Фото: ДП СКО

Североказахстанские полицейские рассказали о случаях, когда обычным гражданам на дороге понадобилась помощь и те не остались равнодушными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Один из них произошел на территории Кызылжарского района в минувшее воскресенье. Рассказала о нем одна из пользовательниц Instagram в популярном петропавловском паблике.

"Ездила с детьми в село Вознесеновку. На обратном пути решили остановиться возле леса, пофотографироваться, подышать свежим воздухом.

Подышать-то подышали. Подходим к машине, а ключей нет! Искали долго, минут 40, дети замерзли (5 и 10 лет – прим. авт.).

И хоть бы один водитель остановился! Хотя все двери в машине были нараспашку. Никто не подумал спросить, что делает на трассе мамашка с детьми", – написала она.

Но тут, с ее слов, остановилась машина, из нее вышел участковый инспектор Куйбышевского сельского округа Александр Данилов. Он отправился по их следам и нашел ключи.

Женщина поблагодарила полицейского за помощь.

"Хочу выразить благодарность отделению местной полицейской службы ОП Кызылжарского района за таких сотрудников", – написала она.

Сам же полицейский рассказывает, что поиски ключа в 15-сантиметровом слое снега казались ему безнадежным делом. Он был уверен, что придется дожидаться прибытия эвакуатора, однако не оставлял попыток, которые, в конце концов, увенчались успехом.

Участковый Куйбышевского сельского округа Александр Данилов. Фото: ДП СКО

В полиции рассказали и еще об одном случае, когда полицейские не остались равнодушными к проблемам людей. Произошел он с водителем большегруза – когда он ехал по автодороге "Смирново – Киялы", в его авто замерзла солярка.

"Хочу выразить огромную благодарность сотруднику УССО СКО сержанту полиции Асхату Оспанову. Он не оставил меня в трудную минуту на морозе. Усадил в свое авто, а сам начал останавливать другие машины, спрашивать у водителей паяльную лампу, помог отогреть и запустить мой грузовик", – написал мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947284-politseyskiy-pomog-seme-zamerzavshey-na-trasse-na-severe-kazahstana/